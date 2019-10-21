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Kayseri Süper Amatör Küme 5.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 5.haftasında zirveyi ilgilendiren karşılaşmada Kayseri Yolspor ile Kayseri Sağlıkspor 3-3 berabere kalarak puanları paylaştılar.

21.10.2019 08:43Kayseri Süper Amatör Küme 5.Hafta
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 5.haftasında zirveyi ilgilendiren karşılaşmada Kayseri Yolspor ile Kayseri Sağlıkspor 3-3 berabere kalarak puanları paylaştılar.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakır xx, İbrahim İmrağ xx, Serkan Yıldırım xx

Kayseri Yolspor: Ersin İptaş xx, Batuhan Çelik xx, Sait Emre Gündoğan xx, Ümit Al x, Levent Karabacak x, Murat Şen xx, Koray Tuna xx, Gökhan Savranlar xx, Mehmet Karakoyun xx, (Göktuğ Berathan Şeker x dk.70), Cemal Tavran xx, (Yusuf Güneri x dk.80), Beytullah Özcan xx

Kayseri Sağlıkspor: Yakuphan Kocaoğlu x, Adem Demircioğlu x, Hakan Karakaş x, (Mehmet Can Kaya x dk.70), Mustafa Yerli x, İzzet Karagül xx, Eray Akyol x, (Sadık Yücel x dk.55), Seyfettin Yesügey xx, Batuhan Şimşek xx, Şuayip Ceylan xx, (Abdullah Büyükelbaşı x dk.75), Mevlüt Metin xx, Ömer Gün xx

Goller: Ümit Al dk.47 (penaltı), Murat Şen dk.55, Yusuf Güneri dk.90+5 (Kayseri Yolspor), İzzet Karagül dk.44, Batuhan Şimşek dk.80, Adem Demircioğlu dk.90 (Kayseri Sağlıkspor)

Kırmızı Kart: Yusuf Güneri dk.90+6 (Kayseri Yolspor) - KAYSERİ

Murat Şen, Gündoğan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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