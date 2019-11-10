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Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Kayseri Yolspor bugün oynadığı maçta Kayseri Demirspor'u 12-2 gibi farklı sonuçla mağlup etmeyi başardı.

10.11.2019 14:27 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:32Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta
Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Kayseri Yolspor bugün oynadığı maçta Kayseri Demirspor'u 12-2 gibi farklı sonuçla mağlup etmeyi başardı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Suat Alptekin xx, Recep Güneş xx, Yaşar Özçetin xx

Kayseri Yolspor: Ersin İptaş xx, Murat Şen xx, Said Emre xxx, Ümit Al xxx, Levent Karabacak xx, (Dk.46 Göktuğ Berathan Şeker xx), Koray Tuna xxx, (Dk.65 Yusuf Yücel xx), Cüneyt Egemen Karagöz xxx, Gökhan Savranlar xxx, (Dk.60 İhsan Yasıt xx), Mehmet Karakoyun xxx, Batuhan Çelik xxx, Beytullah Özcan xxx

Kayseri Demirspor: Şenol Burul x, Muhammed Ökelekli x, Ali Can Koçer x, Musa Örüs x, Sadık Arslan x, Batuhan Duran x, Ferhat Uğur x, Ebubekir Sain x, Gökhan Öztürk x, Nüfil Ünal x, Alper Durdu x

Goller: Mehmet Karakoyun Dk. 12-14-17 ve 70, Said Emre Gündoğan Dk.36-42, Gökhan Savranlar Dk. 30, Beytullah Özcan Dk.33, Cüneyt Egemen Karagöz Dk.40-82, Yusuf Yücel Dk.87, Muhammed Ökelekli Dk.49 (kendi kalesine) (Kayseri Yolspor), Alper Durdu Dk.23 (penaltı), Sadık Arslan Dk.80 (penaltı) (Kayseri Demirspor) - KAYSERİ

Recep Güneş, Gündoğan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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