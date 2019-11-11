Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta

Kayseri
Süper Amatör Küme'de Vali Muammer Güler Stadında oynanan müsabakada Kayseri Sağlıkspor, Buğdayıspor'u Seyfettin Yesugey'in golü ile 1-0 mağlup etti.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Cemal Emre Gömeç
xx, Turan Çelik xx, Deniz Apaçık xx
Kayseri Sağlıkspor: Yakup Kocaoğlu xx, Adem Demircioğlu xx İzzet Karagül xx, Ömer Gün xx, Abdullah Büyükbaşı xx, Eray Akyol xx, Seyfettin Yesugey xxx, Erkan Polat xx, Mevlüt Metin xx, Batuhan Şimşek xxx, (Dk.90+3 Hasan x), Mücahit Mehmet Karer xx
Buğdaylıspor: İsmail Atalay x, Mehmet Dikmen x, Mustafa Yılmaz xx, Ömer Ağırbaş xx, Furkan Doğan x, Osman Kayapınar C x, Samet Daş xx, İbrahim Bayram x, (Dk.86 Murat x), Ali Rıza Sancak xx, Eray Kiloborucu x, (Dk.68 Vedat Ertekler x),Kubilay Çeçen x, (Dk.82 Sami İnkayası x)
Goller: Seyfettin Yesugey Dk.67 (Kayseri Sağlıkspor) - KAYSERİ