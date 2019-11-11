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Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme'de Vali Muammer Güler Stadında oynanan müsabakada Kayseri Sağlıkspor, Buğdayıspor'u Seyfettin Yesugey'in golü ile 1-0 mağlup etti.

11.11.2019 08:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:57Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta
Süper Amatör Küme'de Vali Muammer Güler Stadında oynanan müsabakada Kayseri Sağlıkspor, Buğdayıspor'u Seyfettin Yesugey'in golü ile 1-0 mağlup etti.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Cemal Emre xx, Turan Çelik xx, Deniz Apaçık xx

Kayseri Sağlıkspor: Yakup Kocaoğlu xx, Adem Demircioğlu xx İzzet Karagül xx, Ömer Gün xx, Abdullah Büyükbaşı xx, Eray Akyol xx, Seyfettin Yesugey xxx, Erkan Polat xx, Mevlüt Metin xx, Batuhan Şimşek xxx, (Dk.90+3 Hasan x), Mücahit Mehmet Karer xx

Buğdaylıspor: İsmail Atalay x, Mehmet Dikmen x, Mustafa Yılmaz xx, Ömer Ağırbaş xx, Furkan Doğan x, Osman Kayapınar C x, Samet Daş xx, İbrahim Bayram x, (Dk.86 Murat x), Ali Rıza Sancak xx, Eray Kiloborucu x, (Dk.68 Vedat Ertekler x),Kubilay Çeçen x, (Dk.82 Sami İnkayası x)

Goller: Seyfettin Yesugey Dk.67 (Kayseri Sağlıkspor) - KAYSERİ

Muammer Güler, Kayseri, Gömeç, Spor

Kaynak: İHA

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