Kayseri Süper Amatör Küme'de 18.hafta tamamlandı

Kayseri
Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de heyecan devam ediyor. 18.hafta 1 maç dışında tamamlanırken lider Esen Makina Belsinspor'un 2 puan kaybettiği haftada Özvatan
Gençlikspor ile Develispor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.
İşte 18.haftada alınan toplu sonuçlar;
Kayseri Demirspor 1-2 Kocasinan Ülküspor
Trend Gayrimenkulspor 1-2 Kayseri Gençlerbirliği
Talas Anayurtspor 2-2 Buğdaylıspor
Kocasinan Şimşekspor 1-1 Esen Makina Belsinspor
Kayseri Şekerspor 4-3 Hacılar Erciyesspor
Kayseri Yolspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)
Özvatan Gençlikspor-Develispor (Ertelendi) - KAYSERİ