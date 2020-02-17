Haberler » Spor » Kayseri Süper Amatör Küme'de 18.hafta tamamlandı - Spor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 18.hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de heyecan devam ediyor.

17.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:48Kayseri Süper Amatör Küme'de 18.hafta tamamlandı
Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de heyecan devam ediyor. 18.hafta 1 maç dışında tamamlanırken lider Esen Makina Belsinspor'un 2 puan kaybettiği haftada Gençlikspor ile Develispor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

İşte 18.haftada alınan toplu sonuçlar;

Kayseri Demirspor 1-2 Kocasinan Ülküspor

Trend Gayrimenkulspor 1-2 Kayseri Gençlerbirliği

Talas Anayurtspor 2-2 Buğdaylıspor

Kocasinan Şimşekspor 1-1 Esen Makina Belsinspor

Kayseri Şekerspor 4-3 Hacılar Erciyesspor

Kayseri Yolspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)

Özvatan Gençlikspor-Develispor (Ertelendi) - KAYSERİ

Mehmet Özet, Özvatan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (1)
İMPARATATOR ALİ KARACAN VE ÖĞRENCİLERİ:İMPARATATOR ALİ KARACAN VE ÖĞRENCİLERİ BİR ZAMANLAR BU SÜPER AMATÖR KÜMENİN TOZUNU ATTIRIRDI VAY BE BİTMEYEN TEK AŞKSIN SEN KILIÇASLAN YILDIZ SPOR. . . !!!
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

09:35  AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
09:25  Dünya Kedi Günü ne zaman? Dünya Kedi Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?
09:06  Süleyman Karadeniz kimdir? Milli güreşçi Süleyman Karadeniz hayatı ve biyografisi!
08:52  TOKİ 2020 kura çekilişi - TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
04:00  Aysel Gürel kimdir, nereli? Aysel Gürel şarkıları, sözleri
17.02.2020 09:49:20