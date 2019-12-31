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Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. yarı başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de lige verilen 2 haftalık ara bu hafta sonu sona eriyor.

31.12.2019 08:47 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:01 Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. yarı başlıyor
Kayseri Süper Amatör Küme'de lige verilen 2 haftalık ara bu hafta sonu sona eriyor.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 2019-2020 futbol sezonunda ligin ikinci yarısı 04-05 Ocak tarihlerinde oynanacak olan 14. hafta karşılaşmaları ile kaldığı yerden devam edecek. 14-15 Aralık tarihlerinde oynanan 13.hafta karşılaşmaların ardından Futbol İl Temsilciliği tarafından 2 hafta ara verildi. 2 haftalık ara bu hafta sonu tamamlanıyor ve heyecan kaldığı yerden devam edecek. Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısında hem şampiyonluk mücadelesi hem de alt sıralar büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. İşte 14.Haftanın Maç Programı

Kayseri Yolspor-Develispor

Kocasinan Şimşekspor-Buğdaylıspor

Kayseri Gençlerbirliği-Kayseri Sağlıkspor

Esen Makina Belsinspor-Kocasinan Ülküspor

Trend Gayrimenkulspor-Kayseri Şekerspor

Kayseri Demirspor-Hacılar Erciyesspor

Özvatan Gençlikspor-Talas Anayurtspor - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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