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Kayseri Süper Amatör Küme'de 20.hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 20.hafta maçları dün oynandı.

02.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:00Kayseri Süper Amatör Küme'de 20.hafta tamamlandı
Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 20.hafta maçları dün oynandı. Oynanan 5 karşılaşmada 19 gol atılırken, Esen Makina Belsinspor ile Şimşekspor haftayı hükmen galibiyetle kapattılar. İşte 20.haftada alınan sonuçlar;

Kayseri Şekerspor 5-1 Buğdaylıspor

Özvatan Gençlikspor 2-1 Kayseri Gençlerbirliği

Talas Anayurtspor 4-0 Kocasinan Ülküspor

Hacılar Erciyesspor 1-4 Develispor

Trend Gayrimenkulspor 0-1 Kayseri Yolspor

Kocasinan Şimşekspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)

Esen Makina Belsinspor 3-0 Kayseri Demirspor (Hükmen) - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kocasinan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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2.03.2020 10:20:51