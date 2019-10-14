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Kayseri Süper Amatör Küme'de büyük heyecan yaşanıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 4.hafta geride kaldı.

14.10.2019 08:51Kayseri Süper Amatör Küme'de büyük heyecan yaşanıyor
Kayseri Süper Amatör Küme'de 4.hafta geride kaldı. 4.Haftada oynanan 7 karşılaşmada 30 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 4.hafta sonunda yer alan 14 takım arasında yenilgisiz takım kalmadı.

İşte4.haftanın sonuçları;

Kayseri Şekerspor 2-1 Talas Anayurtspor

Kocasinan Şimşekspor 3-4 Kayseri Gençlerbirliği

Kayseri Yolspor 4-1 Esen Makina Belsinspor

Kocasinan Ülküspor 3-1 Trend Gayrimenkulspor

Kayseri Demirspor 1-5 Develispor

Hacılar Erciyesspor 0- 2 Kayseri Sağlıkspor

Özvatan Gençlikspor 0-3 Buğdaylıspor - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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