Kayseri Süper Amatör Küme'de büyük heyecan yaşanıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 4.hafta geride kaldı. 4.Haftada oynanan 7 karşılaşmada 30 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 4.hafta sonunda yer alan 14 takım arasında yenilgisiz takım kalmadı. Spor Kaynak: İHA
İşte4.haftanın sonuçları;
Kayseri Şekerspor 2-1 Talas Anayurtspor
Kocasinan Şimşekspor 3-4 Kayseri Gençlerbirliği
Kayseri Yolspor 4-1 Esen Makina Belsinspor
Kocasinan Ülküspor 3-1 Trend Gayrimenkulspor
Kayseri Demirspor 1-5 Develispor
Hacılar Erciyesspor 0- 2 Kayseri Sağlıkspor
Özvatan Gençlikspor 0-3 Buğdaylıspor - KAYSERİ