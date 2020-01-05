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Kayseri Süper Amatör Küme'de ikinci yarı başladı

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı dün ve bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı.

05.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:34 Kayseri Süper Amatör Küme'de ikinci yarı başladı
Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı dün ve bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı. Oyanan 6 karşılaşmada ile 14.hafta geride kaldı. Zirvede yer alan Develispor ve Esen Makina Belsinspor haftayı 3 puanla kapattılar.

İşte haftanın sonuçları;

Kayseri Yolspor 2-4 Develispor

Kayseri Gençlerbirliği 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)

Trend Gayrimenkulspor 2-1 Kayseri Şekerspor

Hacılar Erciyesspor 8-0 Kayseri Demirspor

Esen Makina Belsinspor 3-0 Ülküspor

Buğdaylıspor 3-2 Kocasinan Şimşekspor

Özvatan Gençlikspor-Talas Anayurtspor (Kar yağışı nedeniyle ertelendi) - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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