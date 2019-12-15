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Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2019-2020 sezonu ilk yarısı tamamlandı.

15.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:27Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı
Süper Amatör Küme'de 2019-2020 sezonu ilk yarısı tamamlandı. Ligin ilk yarısını Esen Makina Belsinspor lider Develispor'u 2-0 yenerek 30 puanla lider olarak tamamladı.

İşte 13.haftanın maç sonuçları;

Şimşekspor 1-3 Kayseri Şekerspor

Trend Gayrimenkulspor 2-2 Hacılar Erciyesspor

Kayseri Yolspor 6-1 Buğdaylıspor

Kayseri Demirspor 0-6 Talas Anayurtspor

Kayseri Sağlıkspor 0-0 Özvatan Gençlikspor

Kayseri Gençlerbirliği 1-1 Kocasinan Ülküspor

Esen Makina Belsinspor 2-0 Develispor - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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