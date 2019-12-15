Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı

Kayseri
Süper Amatör Küme'de 2019-2020 sezonu ilk yarısı tamamlandı. Ligin ilk yarısını Esen Makina Belsinspor lider Develispor'u 2-0 yenerek 30 puanla lider olarak tamamladı.
İşte 13.haftanın maç sonuçları; Kocasinan
Şimşekspor 1-3 Kayseri Şekerspor
Trend Gayrimenkulspor 2-2 Hacılar Erciyesspor
Kayseri Yolspor 6-1 Buğdaylıspor
Kayseri Demirspor 0-6 Talas Anayurtspor
Kayseri Sağlıkspor 0-0 Özvatan Gençlikspor
Kayseri Gençlerbirliği 1-1 Kocasinan Ülküspor
Esen Makina Belsinspor 2-0 Develispor - KAYSERİ