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Kayseri Süper Amatör Küme'de lider değişti

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 15. haftanın tamamlanmasından sonra lider el değişti.

13.01.2020 08:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:42Kayseri Süper Amatör Küme'de lider değişti
Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 15. haftanın tamamlanmasından sonra lider el değişti.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 15.hafta sürpriz sonuçlar alındı. Haftaya avantajla lider olarak giren Develispor evinde oynadığı maçta Şimşekspor ile 1-1 berabere kalırken, Esen Makina Belsinspor ise dün Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek ligin yeni lideri oldu.

Develispor aldığı beraberlik sonrası puanını 34 yaparken, Esen Makina Belsinspor ise 36 yaptı ve haftalar sonra liderlik koltuğuna oturmanın sevincini yaşıyor. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kocasinan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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