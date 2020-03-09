Kayseri Süper Amatör Küme'de son 5.haftaya girildi
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 21.hafta karşılaşmaları dün oynandı.
09.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:59
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 21.hafta karşılaşmaları dün oynandı. Lider Develispor, sahasında Kayseri Şekerspor 2-1 mağlup ederken, takipçisi Esen Makina Belsinspor ise Özvatan Gençlikspor 3-0 mağlup oldu.
İşte haftanın sonuçları;
Kocasinan Şimşekspor 3-4 Trend Gayrimenkulspor
Esen Makina Belsinspor 0-3 Özvatan Gençlikspor
Kayseri Gençlerbirliği 2-1 Talas Anayurtspor
Develispor 2-1 Kayseri Şekerspor
Kocasinan Ülküspor 2-4 Hacılar Erciyesspor
Kayseri Yolspor 3-0 Demirspor (Hükmen)
Buğdaylıspor 3-0 Sağlıkspor (Hükmen) - KAYSERİ
İşte haftanın sonuçları;
Kocasinan Şimşekspor 3-4 Trend Gayrimenkulspor
Esen Makina Belsinspor 0-3 Özvatan Gençlikspor
Kayseri Gençlerbirliği 2-1 Talas Anayurtspor
Develispor 2-1 Kayseri Şekerspor
Kocasinan Ülküspor 2-4 Hacılar Erciyesspor
Kayseri Yolspor 3-0 Demirspor (Hükmen)
Buğdaylıspor 3-0 Sağlıkspor (Hükmen) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kayseri Süper Amatör Küme'de son 5.haftaya girildi
Etiketler : Kayseri Şekerspor, Mehmet Özet, Kayseri, Spor
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