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Kayseri Süper Amatör Küme'de son 5.haftaya girildi

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 21.hafta karşılaşmaları dün oynandı.

09.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:59
Kayseri Süper Amatör Küme'de son 5.haftaya girildi
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 21.hafta karşılaşmaları dün oynandı. Lider Develispor, sahasında Kayseri Şekerspor 2-1 mağlup ederken, takipçisi Esen Makina Belsinspor ise Özvatan Gençlikspor 3-0 mağlup oldu.

İşte haftanın sonuçları;

Kocasinan Şimşekspor 3-4 Trend Gayrimenkulspor

Esen Makina Belsinspor 0-3 Özvatan Gençlikspor

Kayseri Gençlerbirliği 2-1 Talas Anayurtspor

Develispor 2-1 Kayseri Şekerspor

Kocasinan Ülküspor 2-4 Hacılar Erciyesspor

Kayseri Yolspor 3-0 Demirspor (Hükmen)

Buğdaylıspor 3-0 Sağlıkspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayseri Şekerspor, Mehmet Özet, Kayseri, Spor
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