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Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Şimşekspor: 1 - Belsinspor: 1

Kayseri Süper Amatör Küme 18.hafta maçında Kocasinan Şimşekspor ile lider Belsinspor 1-1 berabere kaldı.

17.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:04Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Şimşekspor: 1 - Belsinspor: 1
Süper Amatör Küme 18.hafta maçında Şimşekspor ile lider Belsinspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Burak Altınel x, Furkan Ulu x, Turan Çelik x

Kocasinan Şimşekspor: İbrahim Büyükyıldız x, Emirhan Yıldırım x, Atakan Kökkaya x, Mustafa Alval x, Erdin Kaynar x, Ümit Ergüner x (Resul Eroğlu dk.90+2 ?), Uğur Canbolat xx, Abdullah Enes Ozan x (Okan Özdemir dk.77 x), Berkay Arı x, Erman Çilsal xx, Cemil Aladağ x (Halil Aladağ dk.67 x)

Belsinspor: Ali Özkan x, Mehmet Ali İmren xx, Rafet Kayapınar x, Tarık Türker Mutlu x, Ömer Gün x, Uğur Özdemir x, Mücahit Baykaldı x, Turgut Yetük x, Şenol Büyükçekiç x (Alaattin Öztekin dk.76 x), Hasan Yazgan x (Vedat Daşcı dk.90+2 ?), Aydemir Yavuz xx

Goller: Erman Çilsal (dk.90 pen) (Kocasinan Şimşekspor), Aydemir Yavuz (dk.75) (Belsinspor)

Kırmızı Kartlar: Samet Altınbuğa (dk.90+1) (Kocasinan Şimşekspor), Turgut Yetük (dk.57) (Belsinspor) - KAYSERİ

Muammer Güler, Kocasinan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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