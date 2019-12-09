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Kayseri Süper Amatör Küme zirve kızıştı

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 7 karşılaşma ile 12. hafta geride kaldı.

09.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:54Kayseri Süper Amatör Küme zirve kızıştı
Süper Amatör Küme'de oynanan 7 karşılaşma ile 12. hafta geride kaldı. Lider Develispor'un takipçisi 'ni 3-0 yendiği haftada Esen Makina Belsinspor, Buğdaylıspor'u 5-0 mağlup ederek ligde ikinci sıraya yerleşti.

İşte haftanın sonuçları;

Develispor 3-0 Kayseri Gençlerbirliği

Talas Anayurtspor 3-1 Trend Gayrimenkulspor

Özvatan Gençlikspor 5-3 Kayseri Demirspor

Ülküspor 0-1 Kayseri Sağlıkspor

Kayseri Şekerspor 0-2 Kayseri Yolspor

Buğdaylıspor 0-5 Esen Makina Belsinspor

Hacılar Erciyesspor 6-1 Kocasinan Şimşekspor - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Kocasinan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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