KAYSERİ SURİYELİ ÇOCUK, SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU

KAYSERİ'de, Suriyeli Naim Elhatip (14) serinlemek için girdiği baraj gölünde boğularak, hayatını kaybetti. Baba Ali Elhatip, cansız bedeni gölden çıkarılan oğlunun kıyafetlerini teslim alırken gözyaşlarına boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Suriye'de yaşanan iç savaştan 4 yıl önce kaçarak ailesiyle Kayseri
'ye gelen ve sanayi sitesinde oto yedek parçası satılan iş yerinde çalışan Naim Elhatip, bayram izninde arkadaşlarıyla piknik yapmak için merkez Kocasinan
ilçesi Sarımsaklı
mevkiine gitti. Elhatip ve arkadaşları, sıcak havada bunalınca serinlemek için buradaki Sarımsaklı Baraj Gölü'ne girdi. Elhatip, kısa süre sonra suda gözden kayboldu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri göl çevresinde, Türkuaz Sualtı Arama Kurmarma Derneği dalgıçları da göle girerek arama çalışması başlattı. Bu sırada durumu öğrenen Elhatip'in babası ve diğer yakınları geldi. Çocuğun yakınları, göl kenarında ellerini açıp, Naim Elhatip'in sağ bulunması için dua etti. Kısa süren arama çalışması ardından Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Elhatip'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
BABANIN GÖZYAŞLARI
Bu sırada Nailm Elhatip'in, suya girerken çıkardığı pantolonu, tişörtü ve ayakkabıları ekipler tarafından baba Ali Elhatip'e teslim edildi. Oğlunun kıyafetlerini teslim alan Ali Elhatip, gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba ile birlikte diğer yakınları da gözyaşı döktü.
Naim Elhatip'in arkadaşı Taha Elhacıhasan (14), Burada çok güzel şeyler olduğunu söylediler ve geldik. Naim kendisini suya attı, sonra kayboldu dedi. Görgü tanığı Mehmet Aslantaş ise, Biz piknik yaparken bir anda sesler duyduk. Baktım ki bir çocuk boğuluyor. O anda çocuk birden gözden kayboldu diye konuştu.
Elhatip'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Güncel