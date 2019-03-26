Kayseri Tarihi Köşk, Gök Gözlem Evi Olacak

Kaynak: DHA

Kayseri'de Hıdırellez Tepesi'nde bulunan Anadolu Selçuklu Devleti döneminden kalma Hızır İlyas Köşkü'nün duvarlarına sprey boya ile yazı yazılıp zarar verilmesi ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesi arasında protokol imzalandı. Belediye, tarihi köşkü restore ederek, Gök Gözlem Evi yapacak.Merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'ndeki Hıdırellez Tepesi olarak bilinen ve Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde 1242 yılında yapıldığı ifade edilen bölgede bulunan Hızır İlyas Köşkü'nün bakımsız hali dikkat çekti. Köşkün hem iç hem dış duvarlarına da sprey boyalar ile yazılar yazıldı. Köşkün yazılar ile kirletilmesi ve bakımsız kalması büyük tepki çekti. Bazı araştırmacılar, köşkün o dönem gözetleme kulesi ve göğüs hastalıklarına karşı bir şifahane olarak kullanıldığını, bazıları ise Selçuklu sultanlarının dinlenmek için burada kaldıklarını öne sürdü.PROTOKOL İMZALANDITarihi köşke zarar verilmesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesi arasında protokol imzalandı. Belediye imzaladığı protokolle, tarihi köşkü restore ederek, Gök Gözlem Evi yapacak. Kocasinan Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Coşkun Pınar, Hızır İlyas Köşkü'nün 13'üncü yüzyıl eseri olduğunu söyleyerek, Bununla ilgili belediyemiz olarak bir çalışma başlattık. Projelerimizi çizdik. Yakın zamanda projemizi Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Kuruluna sunacağız. Sonrasında burayla ilgili restorasyon çalışması yapacağız. Restorasyon çalışması da inşallah Eylül ayı gibi tamamlanacaktır dedi.Tarihi köşkle ilgili bilgi veren Pınar, Burası daha önceden bir gözetleme kulesi olarak kullanılıyormuş. Sonrasında şifahane olmuş. En sonda buranın altı tümülüs (toprak yığılarak oluşturulmuş tepeciklere verilen ad) olduğu için kral mezarı olarak kalmış dedi.'GÖK GÖZLEM EVİ YAPACAĞIZ'Köşkün bulunduğu yerin merkeze uzak olduğuna işaret eden Pınar, Uzak olduğu için buranın korunması noktasında çok müdahil olunamıyor. Yani takip edemiyorsunuz. Takip edilebilmesi için burada bir kişinin bulundurulması lazım. Bu konuda da ulaşım sıkıntılı olduğu için görevlendirme yapmak zor. Tarihe saygısı olmayan insanların yaptıkları bunlar. Halbuki bu bir tarihi eser ve günümüze kadar ayakta durabilmiş. Tabii biz belediye olarak bu eseri tekrardan ayağa kaldıracağız. Belediye olarak burayı Gök Gözlem Evi yapacağız. Burada teleskop ve farklı cihazlarla insanlarımız havadaki gezegenlere bakacak, incelemede bulunacaklar ifadelerini kullandı.