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Kayseri tartışma sonrası okulunu değiştiren liseli cihan'ı, mahallede öldürdü

Tartışma sonrası okulunu değiştiren liseli Cihan'ı, mahallede öldürdüKAYSERİ'de, lise öğrencisi Enes S. (17) geçen yıl 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışmaları ardından başka bir okula naklini yaptıran Cihan A'yı (17) mahallede karşılaşınca bıçaklayarak öldürdü.

09.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:41
Tartışma sonrası okulunu değiştiren liseli Cihan'ı, mahallede öldürdü
KAYSERİ'de, lise öğrencisi Enes S. (17) geçen yıl 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışmaları ardından başka bir okula naklini yaptıran Cihan A'yı (17) mahallede karşılaşınca bıçaklayarak öldürdü.
Mustafa Kemal Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Enes S. ile Cihan A. arasında geçen yıl Eylül ayında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki öğrenci arasındaki gerginlik büyüyünce Cihan A, okulunu değiştirip, Melikgazi ilçesinde bulunan Seyyid Burhaneddin Meslek Lisesi'ne nakil yaptırdı. Aralarındaki husumet devam eden Enes S. ve Cihan A., dün akşam saatlerinde oturdukları Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde karşılaştı. İki öğrenci tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Enes S., cebinden çıkardığı bıçakla Cihan A.'yı 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Cihan A., gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Cihan A., bugün doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Enes S.'nin polisteki sorgusu sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
HABER: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)
Kayseri tartışma sonrası okulunu değiştiren liseli cihan'ı, mahallede öldürdü

Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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