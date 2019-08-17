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Kayseri Temsilcisi Pakkan oldu

Kayseri Futbol İl Temsilciliğine Rıfat Pakkan getirildi.

17.08.2019 23:15 Kayseri Temsilcisi Pakkan oldu
Kayseri Futbol İl Temsilciliğine Rıfat Pakkan getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu, Rıfat Pakkan'ı Kayseri Futbol İl Temsilcisi olarak atadı. 2 yıldır Kayseri Futbol İl Temsilcisi olarak görev yapan Süleyman Özçınar'ın sağlık nedenlerinden ötürü devam etmemesinden sonra Rıfat Pakkan bu göreve getirildi. Futbol İl Temsilcisi Rıfat Pakkan, görevi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Uzun yıllar futbolun içerisindeyim. Ankara'ya gittiğimden ötürü ara vermiştim. Yeniden yuvaya döndüm ve bu görevi üstlendim. Umarım layıkıyla bu görevi yerine getireceğim. tüm takımlarımıza başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayseri, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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