Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri
Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 48,60, takım pastırmanın kilogramı ise 81 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,45
|1,50
|Arpa
|Kg
|1,30
|1,35
|Kabak çekirdeği
|Kg
|20,00
|21,00
|Sucuk
|Kg
|48,60
|62,64
|Pastırma (takım)
|Kg
|81,00
|84,60
|Pastırma (karaparça)
|Kg
|78,00
|80,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|30,00
|30,50
|Kuzu eti (karkas)
|Kg
|39,50
|40,00