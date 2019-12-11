Haberler » Ekonomi » Kayseri Ticaret Borsası - Ekonomi

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 48,60, takım pastırmanın kilogramı ise 81 liradan satıldı.

11.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:30Kayseri Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 48,60, takım pastırmanın kilogramı ise 81 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
BuğdayKg1,451,50
ArpaKg1,301,35
Kabak çekirdeği
Kg 20,0021,00
Sucuk
Kg48,6062,64
Pastırma (takım)
Kg81,0084,60
Pastırma (karaparça)
Kg78,0080,00
Dana eti (karkas)Kg30,0030,50
Kuzu eti (karkas)Kg 39,5040,00

Kayseri, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:59 Silivri'de köylülerin su faturasına yüzde 400 zam yapıldı! - Ekonomi
12:54 Petrol Ofisi, "Perakendenin Hızlıları Ödülü"nü aldı - Ekonomi
12:50 Hamsinin göç etmesiyle tezgahlar istavrit ve mezgite kaldı - Ekonomi
12:47 Petrol Ofisi, 'Perakendenin Hızlıları Ödülü'ne layık görüldü - Ekonomi
12:46 Yılın son faiz kararı bekleniyor - Ekonomi
12:26 Bütçe ilk defa 2020'de 1 trilyon lirayı aşacak - Ekonomi
11:50 57 yıllık televizyona 10 bin lira değer biçildi - Ekonomi
11:42 Garanti BBVA 323,3 milyon liralık takipteki kredilerini sattı - Ekonomi
11:33 Hintli şirket, hava kirliliğini fırsat bilip temiz hava satmaya başladı - Ekonomi
11:10 Tosuncuk'un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı - Ekonomi
11.12.2019 13:04:57