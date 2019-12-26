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Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 81-84,60 liradan satıldı.

26.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:38 Kayseri Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 81-84,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,45 1,50
Arpa Kg 1,30 1,35
Kabak çekirdeği (yerli)
 Kg 20,00 21,00
Sucuk
 Kg48,60 62,64
Pastırma (takım)
 Kg81,00 84,60
Pastırma (karaparça)
 Kg78,00 80,00
Dana eti (karkas) Kg30,50 31,00
Kuzu eti (karkas) Kg 40,00 40,50

Kayseri, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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