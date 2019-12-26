Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri
Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 81-84,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,45
| 1,50
|Arpa
| Kg
| 1,30
| 1,35
|Kabak çekirdeği (yerli)
| Kg
|20,00
| 21,00
|Sucuk
| Kg
|48,60
| 62,64
|Pastırma (takım)
| Kg
|81,00
| 84,60
|Pastırma (karaparça)
| Kg
|78,00
| 80,00
|Dana eti (karkas)
| Kg
|30,50
| 31,00
|Kuzu eti (karkas)
| Kg
|40,00
| 40,50