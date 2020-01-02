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Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 81-84,60 liradan satıldı.

02.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:30 Kayseri Ticaret Borsası
Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 81-84,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,45 1,50
Arpa Kg 1,30 1,35
Kabak çekirdeği
 Kg 20,00 21,00
Sucuk
 Kg48,60 62,64
Pastırma (takım)
 Kg81,00 84,60
Pastırma (karaparça)
 Kg78,00 80,00
Dana eti (karkas) Kg30,50 31,00
Kuzu eti (karkas) Kg 40,00 41,00

Kayseri, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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