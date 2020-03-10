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Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı 91,80 liradan satıldı.

10.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:54
Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı 91,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
BuğdayKg1,471,52
ArpaKg1,301,32
Kabak çekirdeği (yerli)
Kg 23,0028,00
Sucuk
Kg49,5065,00
Pastırma (takım)
Kg89,6091,80
Pastırma (karaparça)
Kg81,0086,40

Kaynak: AA

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Kayseri Ticaret Borsası
Etiketler : Kayseri, Ekonomi
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