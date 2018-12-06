Kayseri Ticaret Borsası'ndan Kayseri Şeker'e Ziyaret

Kayseri
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay
'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaret esnasında Borsa Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Şeker
'in özelleştirmenin yüz akı olduğu ve 2018-2019 kampanya dönemini başarılı şekilde yürütmesinden duyulan memnuniyeti dile getirdi.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayseri, Boğazlıyan
ve Turhal
Şeker Fabrikalarındaki kampanya dönemi çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyarette Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyelerinden Bekir Çizmeli, Yunus Karaca
ve İsa Yürdem de hazır bulundular. - KAYSERİ
Hüseyin Akay,Kayseri
06 Aralık 2018 Perşembe 12:15