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Kayseri tır, belediye otobüsüne çarptı 11 yaralı

TIR, belediye otobüsüne çarptı 11 yaralıKayseri'de, kontrolden çıkan TIR'ın durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

13.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:33
TIR, belediye otobüsüne çarptı 11 yaralı
'de, kontrolden çıkan TIR'ın durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'ndeki Osman Kavuncu Bulvarında meydana geldi. Mehmet Şahin idaresindeki 38 D 6544 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta yolcu indiren Nuri Erbay yönetimindeki 38 FZ 501 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile belediye otobüsünde bulunan 9 yolcu yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri tır, belediye otobüsüne çarptı 11 yaralı

Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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