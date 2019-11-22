Haberler » Güncel » Kayseri tır'dan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Haber

Kayseri tır'dan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

TIR'dan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandıKAYSERİ'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda TIR'dan hırsızlık yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

22.11.2019 21:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:23
TIR'dan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
KAYSERİ'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda TIR'dan hırsızlık yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.
Merkez Kocasinan ilçesi, Boyacı Mahallesi'nde 9 gün önce M.A.'ya ait TIR'dan akü, kriko, 70 litre mazot ve 2 ısıtıcı çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin S.Y. ve İ.K. olduğu tespit edildi. İki kişi, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları materyaller ise sahibine teslim edildi.
Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri tır'dan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:26 Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar
23:24 Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)
23:22 Göç İdaresinden yabancıların kimlik süreleri ile ilgili açıklama
23:22 "Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi" paylaşımları Twitter'da ilk sıraya çıktı
23:21 - Trafik Kazasında Camdan Fırlayan Çocuk Yara Almadan Kurtuldu
22:22 Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem
21:34 ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek
21:30 Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum
21:22 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 23:26:56