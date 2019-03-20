Kayseri TMSF Başkanı Gülal Koza Altın'da 2019 Hedefi 10 Ton Altın -3

Kaynak: DHA

TMSF Başkanı Gülal Koza Altın'da 2019 hedefi 10 ton altınTMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Kayseri'de kayyum yönetimindeki Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin istihdam ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi. Gülal, Koza bünyesindeki sahalarda 2018 yılında 8,2 ton altın çıkarıldığını, 2019 yılında hedefin 10 ton altın çıkarmak olduğunu söyledi.28 Eylül 2016 tarihinde kayyum atanan Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin Kayseri'deki Himmetdede Altın Maden Sahası, kapılarını basın mensuplarına açtı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın da hazır bulunduğu ziyarette, basın mensupları ilk kez Himmetdede Altın Madeni'nde altın rezervinin çıkarılması, maden sahalarının patlatılması, rezervlerin havuzda bekletilmesi ve külçe haline getirilmesini görüntüledi.TMSF Başkanı Gülal, Koza grubunun bünyesinde 11 şirket barındırdığını, grubun lokomotif sektörünün madencilik olduğunu söyledi. Gülal, gıda, inşaat, sivil havacılık üzerine faaliyet gösteren grup bünyesinde 5 aktif altın madeni olduğunu, bunların İzmir Dikili, Bergama, Eskişehir Sivrihisar, Kayseri Himmetdede ve Gümüşhane Masrak olduğunu belirtti.'YÜZDE 29 BÜYÜDÜ'TMSF Başkanı Gülal, TMSF yönetiminde bulunan Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'ye ait 5 altın madeninden en büyüğünün Himmetdede Altın Madeni olduğunu kaydetti. Gülal, Biz, TMSF kayyumuna devredildiği andan itibaren bu şirketlere artık milli servet gözüyle bakıyoruz. Bu şirketin sahiplerini hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandıracağız; ama şirketleri cezalandıramayız. Bu bakış açısı ile bu şirketlere başkanlık ediyoruz. Birikimli donanım kayyum heyetleri oluşturarak bu şirketleri yönetmek istiyoruz. Devraldığımız günden bu tarafa kadar bu şirketlerimiz aktif olarak yüzde 29 büyüdü dedi.'HEDEFİMİZ 10 TON ALTIN'Gülal, Türkiye'de çıkarılan altın madeninin 3'te 1'inin Koza işletmelerinde çıkarıldığını belirterek şöyle dediKoza, Türkiye'de çıkarılan altının 3'te 1'inin burada çıkarılıyor olması nedeniyle ekonomik değeri yüksek ve stratejik öneme sahip bir kurumdur. Türkiye'de yılda 27,2 ton altın çıkarılıyor. Bunun 2018 itibarıyla 8,2 tonunu Koza grubu çıkardı. 5 sahada altın çıkarmaya gayret ediyoruz. 2017 yılında yaklaşık 6,3 ton altın çıkaran Koza grubu, 2018 yılında yüzde 28 artış ile üretim miktarını 8,2 tona çıkarmıştır. Bu manada 2019 yılında hedefimiz 330 bin ons yani yaklaşık 10 ton altın çıkarmayı hedefliyoruz.GÜLAL YÜZDE 105 KAR SAĞLANDIŞirketin konsolide rakamlarını da basın mensuplarıyla paylaşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 2017 yılında 1 milyar TL ciro yapan şirketlerimiz, 2018 yılında yüzde 61 artış ile 1,6 milyar TL'ye yükseldi. Konsolide faaliyet karı 483 milyon TL iken 2018 yılında yüzde 115 artış ile 1 milyar 039 TL yükselmiştir. Holdingin vergi öncesi karı 2017 yılında 606 milyon TL iken, 2018 yılında yüzde 104 artışla 1,2 milyar TL gerçekleşti. Holdingin konsolide net karı 2017 yılında 460 milyon TL iken, 2018 yılında yüzde 105 karla 942 milyon, bu grup net kar elde etti. Holding toplam ödenen veya beyana dayalı tutarı 2017 yılında 151 milyon TL iken, 2018 yılında yüzde 112 artarak 321 milyon TL'ye çıktı. Holdingin 2017 yılında 2,34 milyar TL olan nakit bakiyesi, 2018 yılında 2,78 milyar TL'ye yükseldi dedi.'BANKALAR HİÇBİR BORCU YOK'Koza grubunun hiçbir bankaya borcunun olmadığını ifade eden Başkan Gülal, Holdingin istihdam sayısı 2017 yılında 2 bin 165 iken, 2018 yılında 2 bin 280 kişiye ulaştı. 2017 yılında 6 milyar TL olan aktif büyüklüğü yüzde 22'lik artış ile 2018 yılında 7,4 milyar TL'lik rakama ulaştı. Grubun lokomotif şirketi olan Koza Altın İşletmeleri, 2017 yılında 967 milyon TL ciro ile yılı kapatmış iken, 2018 yılında 1,6 milyar TL ciro ile kapatmış ve yüzde 66 oranında artış sağlamıştır. 2017 yılında bu şirketimiz 531 milyon TL net kar elde etmişken, 2018 yılında yüzde 220'lik artışla 2018'de 1,1 milyar TL'ye ulaşmıştır diye konuştu.'ALANINDA BİRİKİMLİ KİŞİLERİ TERCİH ETTİK'TMSF'ye devrolan Koza'nın olağanüstü bir yıl geçirdiğine vurgu yapan Başkan Gülal Gerek karlılık, ciro, gerekse de vergi ödemelerimizde dikkat çeken artış var. TMSF, 2003 yılından bu yana şirket yönetiyoruz. Çok ciddi tecrübeye sahibiz. Bu tecrübe şirket yönetimlerine de yansıdı. Kayyum atarken alanında birikimli kişileri tercih ettik dedi.'SATIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL'Koza şirketinde hukuki sürecin devam ettiğini belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Şirketlerimizde hukuki bir süreç var. Koza'da sürdürülebilirlikle ilgili bir sıkıntı yok. Koza'nın satışı söz konusu değil. Türkiye hukuk devletidir. El koyma ve iade kararını mahkemeler veriyor. Kayyum atanırsa el koyuyoruz. İade kararını TMSF vermiyor. Mahkemelerin vereceği karara yorum yapamayız diye konuştu.