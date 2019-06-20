20.06.2019 12:09
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Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası

Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası

Kayseri U-13 Ligi Yarı Final karşılaşmasında Kayseri Kalespor ile karşı karşıya gelen OSB Atletikspor, ilk yarısı 0-0 berabere biten maçın ikinci yarısında bulduğu goller ile rakibini 2-1 yenerek final maçında Kayserispor'un rakibi oldu.

KayseriU-13 Ligi Yarı Final karşılaşmasında Kayseri Kalespor ile karşı karşıya gelenOSBAtletikspor, ilk yarısı 0-0 berabere biten maçın ikinci yarısında bulduğu goller ile rakibini 2-1 yenerek final maçındaKayserispor'un rakibi oldu.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakem: Onur Öztal xx

Saha Komiseri: İlyas Öksüz

OSB Atletikspor: Gökmen Çetin xx, Kürşat Kollar xx,İsmail CanÖnal xx, Furkan Sığırcı xx, Hasan Taha Irmak xx, Rıdvan Gazi İbiş xx (Dk. 20Rasim Çelikx), Yakup Nazik xxx, Yasin Özkardaş xxx,Mehmet Şimşekxx, Çağan Zeki Doğan xx (Dk. 52 Ahmet Haklı x), PolatÇetin Kayaxx

Kayseri Kalespor: Resul Ünal xx, Bahattin Eker xx, Çağdaş Baran xx,MeriçGöktaş xx (Dk. 36 Arda Arıcıoğlu x), BatuhanDikmenxxx,Muhammed Ali Çankayaxx, Gürkan Şahin xx, Mustafa Yılmaz xxx, Taha Boydak xx, Kadir Uğur xx, Enes Yağmur xx

Goller: Yakup Nazik Dk. 32, Yasin Özkardaş Dk. 33 (OSB Atletikspor), Mustafa Yılmaz Dk. 40 (Kayseri Kalespor) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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