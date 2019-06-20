Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası

Kayseri
U-13 Ligi Yarı Final karşılaşmasında Kayseri Kalespor ile karşı karşıya gelenOSB
Atletikspor, ilk yarısı 0-0 berabere biten maçın ikinci yarısında bulduğu goller ile rakibini 2-1 yenerek final maçındaKayserispor
'un rakibi oldu.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakem: Onur Öztal xx
Saha Komiseri: İlyas Öksüz
OSB Atletikspor: Gökmen Çetin xx, Kürşat Kollar xx,İsmail Can
Önal xx, Furkan Sığırcı xx, Hasan Taha Irmak xx, Rıdvan Gazi İbiş xx (Dk. 20Rasim Çelik
x), Yakup Nazik xxx, Yasin Özkardaş xxx,Mehmet Şimşek
xx, Çağan Zeki Doğan xx (Dk. 52 Ahmet Haklı x), PolatÇetin Kaya
xx
Kayseri Kalespor: Resul Ünal xx, Bahattin Eker xx, Çağdaş Baran xx,Meriç
Göktaş xx (Dk. 36 Arda Arıcıoğlu x), BatuhanDikmen
xxx,Muhammed Ali Çankaya
xx, Gürkan Şahin xx, Mustafa Yılmaz xxx, Taha Boydak xx, Kadir Uğur xx, Enes Yağmur xx
Goller: Yakup Nazik Dk. 32, Yasin Özkardaş Dk. 33 (OSB Atletikspor), Mustafa Yılmaz Dk. 40 (Kayseri Kalespor) - KAYSERİ