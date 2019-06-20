Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası

Kayseri
U-13Futbol
Ligi yarı final karşılaşmasındaKocasinan
Şimşkspor'u 4-1 mağlup edenKayserispor
adını finale yazdıran takım oldu.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakem: İzzet Samur xx
Saha Komiseri: Süleyman Nar
Kayserispor: Yahya Berat Alemdar xx, Mehmet Kağan Yıldız xxx, Korkmazcan Dernek xxx,Hüseyin Aydın
xx, ResulEkrem Sarıkaya
xx, Batuhan Özgan xxx, Fuat Çağkan Batır xxx (Dk. 60 Armağan Malik Çelik x), Yusuf Buğra Baykal xxx (Dk.38 Umut Türk xx), Arda Kaya xxx, Arda Hasan Öğretir xx (Dk. 50 MertAli Alıcı
x), Bekir Kaan Bakır xxx
Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Safa Tiryakioğlu x,Şahin Kaya
xx,Mehmet Kütük
x (Dk. 31 ArsenBayburt
x),Umut Can
Vatanbekçisi xx, Yusu f Çağlar xx, Abdullah Tatay xx, Süleyman Çetiner x (Dk. 56 İsmet x), Nuh EnesGökçe
x (Dk. 40 ErenKarakaya
x), Yusuf Talha Dokyüz xx, Berkay İbiş x, Onur Bağcı xx
Goller: Yusuf Buğra Baykal Dk. 1, Fuat Çağkan Batır Dk. 20, Arda Kaya Dk. 43 ve 50 (Kayserispor), Süleyman Çetiner Dk. 18 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ