20.06.2019 12:10
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Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası

Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası

Kayseri U-13 Futbol Ligi yarı final karşılaşmasında Kocasinan Şimşkspor'u 4-1 mağlup eden Kayserispor adını finale yazdıran takım oldu.

KayseriU-13FutbolLigi yarı final karşılaşmasındaKocasinanŞimşkspor'u 4-1 mağlup edenKayserisporadını finale yazdıran takım oldu.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakem: İzzet Samur xx

Saha Komiseri: Süleyman Nar

Kayserispor: Yahya Berat Alemdar xx, Mehmet Kağan Yıldız xxx, Korkmazcan Dernek xxx,Hüseyin Aydınxx, ResulEkrem Sarıkayaxx, Batuhan Özgan xxx, Fuat Çağkan Batır xxx (Dk. 60 Armağan Malik Çelik x), Yusuf Buğra Baykal xxx (Dk.38 Umut Türk xx), Arda Kaya xxx, Arda Hasan Öğretir xx (Dk. 50 MertAli Alıcıx), Bekir Kaan Bakır xxx

Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Safa Tiryakioğlu x,Şahin Kayaxx,Mehmet Kütükx (Dk. 31 ArsenBayburtx),Umut CanVatanbekçisi xx, Yusu f Çağlar xx, Abdullah Tatay xx, Süleyman Çetiner x (Dk. 56 İsmet x), Nuh EnesGökçex (Dk. 40 ErenKarakayax), Yusuf Talha Dokyüz xx, Berkay İbiş x, Onur Bağcı xx

Goller: Yusuf Buğra Baykal Dk. 1, Fuat Çağkan Batır Dk. 20, Arda Kaya Dk. 43 ve 50 (Kayserispor), Süleyman Çetiner Dk. 18 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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