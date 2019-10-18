Haberler » Spor » Kayseri U-14 Basketbol Ligi

Kayseri U-14 Basketbol Ligi

Kayseri U-14 Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada İstem Koleji, güçlü rakibi TED Koleji'ni 64-52 yenerek zirve için önemli bir avantaj elde etti.

18.10.2019 13:35Kayseri U-14 Basketbol Ligi
Kayseri U-14 Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada İstem Koleji, güçlü rakibi TED Koleji'ni 64-52 yenerek zirve için önemli bir avantaj elde etti.

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ferhat Barut xx, Fatma Nur Gümüş xx

İstemKoleji: Hasan Özbey xxx, Mustafa Çakıroğlu xxx, Mustafa Tirli xx, Aybars Aydın xxx, Yiğit Utku Çelebi xx, - Anıl Danış xx, Ahmet Elmağaçlı xx, Salih Özcan xx, Mahmut Aydınbelge xx

TED Koleji: Murat Yücel x, Tura Genç xx, Erol Efe Oğuzırk xx, Arda Gültekin xx, Mahmut Arda Savaş x, -Necip Arda Gözüküçük x, Orhan Soyışık x, Batuhan Dikmen x, Kemal Murat x, Mert Ali Yıldız x, Batu Kömürcü x, Avni Cıngıllı x

İhraçlar: Mustafa Tirli ( İstem Koleji )

Periyotlar:

1. Periyot: 20-13 (İstem Koleji)

2. Periyot: 30-25 (İstem Koleji)

3. Periyot: 50-38 (İstem Koleji)

4. Periyot: 64-52 (İstem Koleji) - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Fatma Nur, basketbol, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:00 Beykent Stadyumu'nda Futbol Spor Okulu büyük ilgi görüyor
14:58 El Clasico: Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik endişeleri nedeniyle ertelendi
14:58 Karacabey'de hedef Muğlaspor deplasmanından 3 puanla dönmek
14:52 Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçileri ağırladı
14:57 Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı'nda lig hazırlıkları sürüyor
14:52 Levent Erdoğan: Başkan adayların başarılar
14:47 Eskrim: FIE Kadınlar Flöre ve Kılıç Turnuvası
18.10.2019 15:06:41