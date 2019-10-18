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Kayseri U-14 Basketbol Ligi

Kayseri U-14 Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Erciyes Koleji, baştan sona üstün oynadığı maçta Adigespor'u 90-15 gibi farklı bir skor ile mağlup etti.

18.10.2019 13:37Kayseri U-14 Basketbol Ligi
Kayseri U-14 Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Erciyes Koleji, baştan sona üstün oynadığı maçta Adigespor'u 90-15 gibi farklı bir skor ile mağlup etti.

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Gürkan İzgi xxx, Kemal Vural xxx

Adigespor: Ahmet Arda Boyraz x, Ozan Berk Ünlü x, Musa Gökay Akgül x, Batuhan Coşkun x, Ahmet Burak Küçükşahin x - Bersis Şengül x

Erciyes Koleji: Ahmet Bakır xxx, Süleyman Mert Yıldırım xxx, Mehmet Kayan xxx, Durdu Safa Soytaş xxx, Alper Arda Topaç xxx - Yusuf Efe Bolat xx, Yakup Ekrem Tutan xx, Cemal Cindoruk xx, Doruk Güleç xx, Mücahid Dündar xx, Uygar Sungar xx, Kerem Karlıtekin xx

Periyotlar:

1. Periyot: 0-29 (Erciyes Koleji)

2. Periyot: 4-49 (Erciyes Koleji)

3. Periyot: 8-75 (Erciyes Koleji)

4. Periyot: 15-90 (Erciyes Koleji) - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, basketbol, Erciyes, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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