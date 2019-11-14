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Kayseri U-14 Erkekler Basketbol Ligi: Volkan Aksoyak Spor-TED Koleji: 78-30

Kayseri U-14 Erkekler Basketbol Ligi'nde TED Koleji ile karşı karşıya gelen Volkan Aksoy Spor Kulübü, baştan sona üstün oynadığı maçta parkeden 78-30 üstünlükle ayrıldı.

14.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:41Kayseri U-14 Erkekler Basketbol Ligi: Volkan Aksoyak Spor-TED Koleji: 78-30
U-14 Erkekler Ligi'nde TED Koleji ile karşı karşıya gelen Volkan Aksoy Kulübü, baştan sona üstün oynadığı maçta parkeden 78-30 üstünlükle ayrıldı.

Salon: Atatürk

Hakemler: Ozan Çalap, Fatmanur Gümüş

Volkan Aksoy Spor Kulübü: Halit Kerem Erkiletlioğlu xxx, Mustafa Söğüt xxx, İrfan Bora Akbıyık xxx, Arda Erdoğan xxx, Yılmaz Andaç xxx

TED Koleji: İbrahim Kutay Arda x, Arda Gültekin x, Mahmut Arda Savaş x, Necip Arda Gözüküçük x,Tuna Genç x

Periyotlar:

1. Periyot: 9-15 (Volkan Aksoy lehine)

2. Periyot: 13-39 (Volkan Aksoy lehine)

3. Periyot: 22-54 (Volkan Aksoy lehine)

4. Periyot: 30-78 (Volkan Aksoy lehine) - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, basketbol, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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