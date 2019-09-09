Kayseri
U-14 Futbol
Ligi B Grubu'nda oynanan 4. hafta karşılaşmasında İncesu
Erdemspor, alt sıralarda bulunan rakibi Kayserigücü'nü 6-0 yenerek üç puana uzandı.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakem: Oğuzhan Ekici xxx
İncesu Erdemspor U-14: Muhammet Furkan Kıymaz xxx (Dk.67 Atik Taha Berber x), Fevzi Alkn xxx, Mustafa Efe Seval xxx, Gürkan Gökduman xxx, Ali Tosunoğlu xxx, Melih Taha Ocak xxx, İsmail Karpuz xxx, Orhan Hasan Narin xx (Dk. 55 Ahmet Cemil Tiryaki x), Bayram Kaplan xx (Dk. 43 Mehmet Akif Tosun xx), Ahmet Yiğit Akbaş xxx (Dk. 45 Eren Efe Tosun xx), Emirhan Turan xx (Dk.52 Ahmetcan Coşkun x)
Kayserigücü U-14: Yusuf Kaan Çavuş x, Arda Yıldız x, Duhan Taştan x, Eren Kocabaş xx, Sena Korkmaz x, Ömer Can Açıkgöz xx (Dk. 58 Arda Turan x), Musa Gül x (Dk. 70 Hürkan Eray x), Enes Varinlioğlu x, Cemal Efe x (Dk.41 İbrahim Erdoğan x), Umut Koca x (Dk. 26 Murat Erdoğan x), Burak Çalış x (Dk. 41 Bora Eser x)
Goller: Emirhan Turan Dk. 14, İsmail Karpuz Dk. 30, 33 ve 56, Orhan Hasan Narin Dk. 40, Mehmet Akif Tosun Dk. 68 (İncesu Erdemspor) - KAYSERİ