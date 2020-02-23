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Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu

Kayseri U-14 Ligi Play-Off Grubu'nun ikinci haftasında karşılaştığı İncesu Erdemspor'u 3-0 mağlup eden OSB Atletikspor puanını 6'ya çıkardı.

23.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:01Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu
U-14 Ligi Play-Off Grubu'nun ikinci haftasında karşılaştığı İncesu Erdemspor'u 3-0 mağlup eden OSB Atletikspor puanını 6'ya çıkardı.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Muhammed Emin Çolak xxx, Gülhanım Güven xxx, Zeliha Uyrun xxx

OSB Atletikspor: Muhammed Berat Yılmaz xxx, Burkan Şaman xx (Dk. 55 Hasan Sait Okuyucu x), İsmail Can Öcal xx (Dk. 60 Ethem Eren x), Hasan Taha Irmak xxx, Ahmet Taha Soytürk xxx, Furkan Sığırcı xxx, Yakup Nazik xx (Dk. 48 Rasim Çelik xx), Mert Ali Yıldız xxx, Burak Altıntaş xxx, Çağan Zeki Doğan xxx, Yasin Özkardeş xx (Dk. 50 Ahmet Haklı xx)

İncesu Erdemspor: Muhammet Furkan Kıymaz x, Yasin Karaca xx, Ekber Şimşek x (Dk. 36 Mustafa Efe Seval x), Fevzi Alkan x, Ahmet Yiğit Akbaş x (Dk. 57 Enes Musa Karaağaç x), Anıl Bedir x, Bayram Kaplan x (Dk. 36 Emirhan Turan x), Mehmet Emin Bülbül x (Dk. 60 Ahmet Cemil Tiryaki x), İsmail Karpuz xx, Melih Taha Ocak xx, Gürkan Gökduman x (Dk. 48 Orhan Hasan Narin x)

Goller: Burak Altıntaş Dk. 40 ve 66, Çağan Zeki Doğan Dk. 43 (OSB Atletikspor) - KAYSERİ

Kayseri, OSB, Spor

Kaynak: İHA

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