Haberler » Spor » Kayseri U-14 Play-Off fikstürü 16 Ocak'ta çekilecek - Spor

Kayseri U-14 Play-Off fikstürü 16 Ocak'ta çekilecek

Kayseri'yi U-14 Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek olan takımın belirleneceği Play-Off maçlarının fikstür çekimi 16 Ocak'ta yapılacak.

14.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:51Kayseri U-14 Play-Off fikstürü 16 Ocak'ta çekilecek
'yi U-14 Şampiyonası'nda temsil edecek olan takımın belirleneceği Play-Off maçlarının fikstür çekimi 16 Ocak'ta yapılacak.

Klasman gruplarında ilk üç sırayı alan 6 takımın katılacağı U-14 Play-Off maçlarının fikstür çekimi 16 Ocak Perşembe günü yapılacak. Sümer Amatör Evi'nde yapılacak olan fikstüar çekimi saat 14.00'da başlayacak. Bu sezon Play-Off'ta OSB Atletikspor, Gültepespor, Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Şekerspor, Erkiletspor ve İncesu Erdemspor takımları mücadele edecek. Play-Off'ta ilk sırayı alan takım kayseri'yi U-14 Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazanacak. - KAYSERİ

Türkiye, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:27  Dalila Jakupovic, nefes almakta zorlanınca maçı yarıda bıraktı
16:19  Uşaklı lise öğrencisi 'Türkiye Boks Şampiyonası'nda' 3. oldu
16:19  Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı bilet satışları devam ediyor
16:15  Kayseri Belsinspor golcüsü Hasan Yazgan Açıklaması
16:19  Ryan Babel'in Ajax'a Döndükten Sonra İlk Röportajı
14.01.2020 16:29:58