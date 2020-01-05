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Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu

Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu'nda Play-Off'a kalma mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Kayserigücü'nü 2-0 yenen Kayseri Kalespor, önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

05.01.2020 11:31 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:36 Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu
U-15 Ligi B Grubu'nda Play-Off'a kalma mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Kayserigücü'nü 2-0 yenen Kayseri Kalespor, önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Berkan Özkoçak xx, Esra Yılmaz xx, Aleyna Nur Karabulut xx

Kayseri Kalespor U-15: Samet Koç xxx, Ahmet Yadigar xxx, Ahmet Akkaya xxx, Özgür Uludağ xxx, Ali Kaya xx, Batuhan Dikmen xx, Ahmet Akgül xx (Dk. 42 Kadir Uğur x), Enes Ural xxx, Fahrettin Erdem xxx, Mustafa Demir xxx, Adem Yerli xxx

Kayserigücü U-15: Önder Yıldız xx, Yahya Eren x (Dk. 65 Duğhan Taştan x), Murat Çelik x, Eser Ünal x, Vessal Halalvi xx, Sami Korkmaz x (Dk. 69 Ömer Açıkgöz x), Eren Muslu x, Musa Güneş x (Dk. 56 Burak Çalış x), Emin Soner xx, Ali Ardıç x, Kemal Çelik xx

Goller: Enes Ural Dk. 21 ve 60, Fahrettin Erdem Dk. 30 (Kayseri Kalespor ) - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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