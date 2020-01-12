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Kayseri U-15 Ligi A Grubu

Kayseri U-15 Ligi A Grubu'nda oynanan son hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor'u 3-1 mağlup eden Argıncık Esnafspor, sezonu üç puan ile kapattı.

12.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:45Kayseri U-15 Ligi A Grubu
U-15 Ligi A Grubu'nda oynanan son hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor'u 3-1 mağlup eden Argıncık Esnafspor, sezonu üç puan ile kapattı.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Yakup Aksoy xxx, Oğuzhan Bahçıvan xxx, Onur Arifoğlu xxx

Argıncık Esnasfpor: Burak Mutlu xx, Emirhan Tahta xx, Adem Yılmaz xx, Serhat Mert xxx, Taner Tak xxx, Ali Balkan xxx, Buğra Gökmen xx, Burak Akkoyun xx, Semih Üzel xxxx, Ramazan Ozon xx, Halil İbrahim Kabakçıoğlu xx

Kılıçaslan Yıldız: Rasim Akgündüz x, Eray Kepenek x, Kaan Karaca xx, Can Ergün xx, Mehmet Yıldız x, Alper Erdoğan x, İsmail Ardıç xx, Muhammed Acar x, Muhammed Akkan xx, Abdurrahman Kendir xx, Eray Alıcı x

Goller: Semih Üzel Dk. 20, 32 ve 60 (Argıncık Esnafspor), İsmail Ardıç Dk. 53 (K.Aslan Yıldızspor) - KAYSERİ

Ali Balkan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

Spor

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