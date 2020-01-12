Haberler » Spor » Kayseri U-15 Ligi B Grubu - Spor

Kayseri U-15 Ligi B Grubu

Kayseri U-15 Ligi B Grubu'nda şampiyonluğunu bir hafta önceden ilan eden OS Atletikspor, son hafta maçında Hacılar Erciyesspor'a 3-0 mağlup oldu.

12.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:52Kayseri U-15 Ligi B Grubu
U-15 Ligi B Grubu'nda şampiyonluğunu bir hafta önceden ilan eden OS Atletikspor, son hafta maçında Erciyesspor'a 3-0 mağlup oldu.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Muhammed Emin Çolak xx, Onur Aydın xx, Sema Çetin xx

Hacılar Erciyesspor: Emirhan Yüce xxx, Nezir Kaan Cengiz xxx, Batuhan Bağlamış xxx, Mert Koç xxx, Burak Avcı xxx, Osman Söylemez xx, Mahmuthan Bayırbaşı xx (Dk. 41 Ahmet Kakillioğlu xx), Mehmet Çiftçibaşı xx, Talha Özyürek xxx, Fatih Eroğlu xx, Bedirhan Teke xx

OSB Atletikspor: Mevlüt Çadır xx, Murathan Topakkaya x, Mustafa Alp Yedikaya x, Samet Şahin x, İslam Ova xx, Anıl Çalış xx, Samed Yüksel x, Enes Berkay Çetin x, Özkan Ekici xx, Ege Irmak xx, Yusuf Aydoslu xx

Goller: Batuhan Bağlamış Dk. 10, Ahmet Kakillioğlu Dk. 50 ve 60 (Hacılar Erciyes Gençlik) - KAYSERİ

Kayseri Erciyesspor, Muhammed Emin, Hacılar, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:26  Kayserispor, Gustavo ile anlaştı - Spor
13:20  Fenerbahçe'nin Antalya kampı - Spor
13:19  Emre Mor Leeds United'a transfer olmak istiyor ancak taraftar tepkili - Spor
13:17  Beşiktaş, Guilherme transferini bitirdi - Spor
13:16  Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: "Ligi yukarılarda bitireceğiz" - Spor
12:54  Arsenal'in Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği iddia edildi - Spor
12:17  52 yaşındaki Kazuyoshi Miura, takımıyla sözleşmesini 1 yıl uzattı - Spor
11:42  Meryem Boz'un Polonya maçındaki performansı, sosyal medyayı salladı - Spor
10:42  Tümer Metin: Ben o şehri alacağım, az daha sabır - Spor
12.01.2020 13:28:32