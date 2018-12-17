Kayseri
U-16 Futbol
Ligi B Grubu'nda son hafta karşılaşmasında Barogücü ile karşılaşan Anadolu Yıldızları sahadan 5-1 galip ayrılarak ligi 16 puan ile 5. sırada tamamladı.
Stat Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Hakkı Batuhan Özlü xx, Ahmet İnci
xx, Samet Uzun xx
Saha Komiseri: Süleyman Nar
Anadolu Yıldızları U-16: Ertan Akgüneş xx, Seyit Buğra xx, Tevfik Kaya xx, Berkan Gök xx, Osman Göktürk
x, Burak Yolcu xxx, Atakan Dursun xxx, Emircan Bıyıklı xx (Dk. 56 Ünsal Bulut xx), Karahan Hamurcu xxxx, Can Polat
xx, İsmail Aslantaş xxx
Barogücü U-16: Önder Yıldız *, Samet Korkmaz *, Ali Sekmen *(Dk.17 Yaşar
Mert **), Zekai Kepezkaya *, Emin Sayar *, Adem Halis *, Yusuf Şengül *,İbrahim Çetinkaya
*, Enes Açıkgöz *, Mehmet Karahan *, Emir Tatlı *
Goller: Dk. 8,15 Karahan Hamurcu, Dk. 42 İsmail Aslantaş, Dk. 60 Atakan Dursun, Dk. 80 Osman Göktürk (Anadolu Yıldızları) Dk. 20 Yaşar Mert (Barogücü)
Kırmızı Kart: Dk. 32 Adem Halis (Barogücü) - KAYSERİ
Göktürk,Futbol,Kayseri
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:06