17 Aralık 2018, 09:06
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Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu'nda son hafta karşılaşmasında Barogücü ile karşılaşan Anadolu Yıldızları sahadan 5-1 galip ayrılarak ligi 16 puan ile 5. sırada tamamladı.

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu'nda son hafta karşılaşmasında Barogücü ile karşılaşan Anadolu Yıldızları sahadan 5-1 galip ayrılarak ligi 16 puan ile 5. sırada tamamladı.

Stat Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Hakkı Batuhan Özlü xx, Ahmet İnci xx, Samet Uzun xx

Saha Komiseri: Süleyman Nar

Anadolu Yıldızları U-16: Ertan Akgüneş xx, Seyit Buğra xx, Tevfik Kaya xx, Berkan Gök xx, Osman Göktürk x, Burak Yolcu xxx, Atakan Dursun xxx, Emircan Bıyıklı xx (Dk. 56 Ünsal Bulut xx), Karahan Hamurcu xxxx, Can Polat xx, İsmail Aslantaş xxx

Barogücü U-16: Önder Yıldız *, Samet Korkmaz *, Ali Sekmen *(Dk.17 Yaşar Mert **), Zekai Kepezkaya *, Emin Sayar *, Adem Halis *, Yusuf Şengül *,İbrahim Çetinkaya *, Enes Açıkgöz *, Mehmet Karahan *, Emir Tatlı *

Goller: Dk. 8,15 Karahan Hamurcu, Dk. 42 İsmail Aslantaş, Dk. 60 Atakan Dursun, Dk. 80 Osman Göktürk (Anadolu Yıldızları) Dk. 20 Yaşar Mert (Barogücü)

Kırmızı Kart: Dk. 32 Adem Halis (Barogücü) - KAYSERİ Göktürk,Futbol,Kayseri
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:06



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