17 Aralık 2018, 09:11
»»

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan son hafta maçında Play-Off'u garantileyen iki takım karşı karşıya geldi.

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan son hafta maçında Play-Off'u garantileyen iki takım karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sonuçlanınca Erkiletspor grubu 22 puan ile şampiyon, Talasgücü ise 21 puan ile kinci sırada tamamlamış oldu.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Fulya Fırat xx, Okan Ceylan xx

Saha Komiseri: Ceyhun Yılmaz

Talasgücü Belediye U-16: Ali Gülümser xx, Yahya Bolat xx, Uğur Kahriman xx, Muzaffer Fındık xx, Hakan Güneş xx, Ali Gökşen xx, Muharrem Sahar xxx, Cemal Doğan xx (Dk. 50 Abdüssamet San xx) Yusuf Safa xx, Onurhan Ünsal xx, Yunus Emre Mert xx

Erkiletspor U-16: İsmail Timuroğlu xx, Hüseyin Yalçın xx, Bahadır Sarıçiçek xx, Abdülbaki Öztoprak xx, Ahmet Özdemir xx, Ahmet Kaan xx, Taha Mert xx, Eren Yurdakan xx, Murat Atasavar xxx (Dk. 69 Muammer Savaş xx), Bekir Arslan xx, Osman Atilla Sönmez xx

Goller: Dk. 25 Muharrem Sahar (Talasgücü) Dk. 44 Murat Atasavar (Erkilet)

Kırmızı Kart: Dk. 33 Osman Atilla Sönmez (Erkiletspor) - KAYSERİ Futbol,Kayseri
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:11



YORUMLAR