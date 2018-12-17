Kayseri
U-16 Futbol
Ligi B Grubu'nda oynanan son hafta maçında Play-Off'u garantileyen iki takım karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sonuçlanınca Erkiletspor grubu 22 puan ile şampiyon, Talasgücü ise 21 puan ile kinci sırada tamamlamış oldu.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Cemal Emre Gömeç
xx, Fulya Fırat xx, Okan Ceylan xx
Saha Komiseri: Ceyhun
Yılmaz
Talasgücü Belediye U-16: Ali Gülümser xx, Yahya Bolat
xx, Uğur Kahriman xx, Muzaffer Fındık xx, Hakan Güneş xx, Ali Gökşen xx, Muharrem Sahar xxx, Cemal Doğan
xx (Dk. 50 Abdüssamet San xx) Yusuf Safa xx, Onurhan Ünsal xx, Yunus Emre Mert
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Erkiletspor U-16: İsmail Timuroğlu xx, Hüseyin Yalçın
xx, Bahadır Sarıçiçek xx, Abdülbaki Öztoprak xx, Ahmet Özdemir
xx, Ahmet Kaan
xx, Taha Mert xx, Eren Yurdakan xx, Murat Atasavar xxx (Dk. 69 Muammer Savaş xx), Bekir Arslan xx, Osman Atilla Sönmez xx
Goller: Dk. 25 Muharrem Sahar (Talasgücü) Dk. 44 Murat Atasavar (Erkilet)
Kırmızı Kart: Dk. 33 Osman Atilla Sönmez (Erkiletspor) - KAYSERİ
Futbol,Kayseri
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:11