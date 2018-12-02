02 Aralık 2018, 08:37
»»

Kayseri U-16 Ligi B Grubu

Kayseri U-16 Ligi B Grubu

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu’nda namağlup şampiyonluk mücadelesi veren Talasgücü, zayıf rakibi Kocasinan Gençlikspor’u 9-1 yenerek bitime 2 hafta akala Play-Off açısından önemli bir avantaj elde etti.

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu'nda namağlup şampiyonluk mücadelesi veren Talasgücü, zayıf rakibi Kocasinan Gençlikspor'u 9-1 yenerek bitime 2 hafta akala Play-Off açısından önemli bir avantaj elde etti.

Stat Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Hakkı Batuhan Özlü xx, Adem Kaygısız xx, Fazlı Işık xx

Saha Komiseri: Zihni Nargiz

Talasgücü: Ali Gülümser xx, Yahya Bolat xx, Uğur Kahriman xx, Adem Kaya xx (Dk. 73 İbrahim Ünal xxx), Hakan Güleş xx (Dk. 44 Muzaffer Fındık xx), Cemal Doğan xxx, Muharrem Sahar xxx, Onurhan Ünal xx, Abdüssamet San xxx (Dk. 60 Ali Gökşen xx), Yusuf Safa xxx, Emre Mert xxx

Kocasinan Gençlik: Mustafa Altunbaş x, Kubilay Çolak x, Mustafa Bayındır x, Serhat Sönmez x, Can Aktaş x, Raşit Ekinci x, Davut Öğden x, Talha Işık x, Harun Gündüz x, Anıl Durnacı x (Dk. 36 Kaan Günendi x), Furkan Çınar xx

Goller: Dk. 15,72 Yunus Emre Mert, Dk. 32,70 Muharrem Sahar, Dk. 48 Abdüssamet San, Dk. 60 Yusuf Safa Çetinkaya, Dk. 65,68 Muhammed Cemal Doğan, Dk. 76 İbrahim Ünal (Talasgücü) Dk. 52 Furkan Çınar (Kocasinan Gençlik) - KAYSERİ Futbol,Kocasinan,Kayseri
02 Aralık 2018 Pazar 08:37



YORUMLAR