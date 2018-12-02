Kayseri U-16 Ligi B Grubu

Kayseri
U-16 Futbol
Ligi B Grubu'nda namağlup şampiyonluk mücadelesi veren Talasgücü, zayıf rakibi Kocasinan
Gençlikspor'u 9-1 yenerek bitime 2 hafta akala Play-Off açısından önemli bir avantaj elde etti.
Stat Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Hakkı Batuhan Özlü xx, Adem Kaygısız
xx, Fazlı Işık xx
Saha Komiseri: Zihni Nargiz
Talasgücü: Ali Gülümser xx, Yahya Bolat
xx, Uğur Kahriman xx, Adem Kaya xx (Dk. 73 İbrahim Ünal
xxx), Hakan Güleş xx (Dk. 44 Muzaffer Fındık xx), Cemal Doğan
xxx, Muharrem Sahar xxx, Onurhan Ünal xx, Abdüssamet San xxx (Dk. 60 Ali Gökşen xx), Yusuf Safa xxx, Emre Mert
xxx
Kocasinan Gençlik: Mustafa Altunbaş
x, Kubilay Çolak x, Mustafa Bayındır
x, Serhat Sönmez x, Can Aktaş x, Raşit Ekinci
x, Davut Öğden x, Talha Işık x, Harun Gündüz
x, Anıl Durnacı x (Dk. 36 Kaan
Günendi x), Furkan Çınar
xx
Goller: Dk. 15,72 Yunus Emre Mert, Dk. 32,70 Muharrem Sahar, Dk. 48 Abdüssamet San, Dk. 60 Yusuf Safa Çetinkaya
, Dk. 65,68 Muhammed Cemal Doğan, Dk. 76 İbrahim Ünal (Talasgücü) Dk. 52 Furkan Çınar (Kocasinan Gençlik) - KAYSERİ
Futbol,Kocasinan,Kayseri
02 Aralık 2018 Pazar 08:37