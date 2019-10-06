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Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu'nda son iki haftaya iddiasız giren iki takımın karşılaşmasında Kılıçaslan Yıldızspor'u 2-1 yenen Esen Makina Belsinspor haftayı 3 puan ile kapattı.

06.10.2019 21:20Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu
Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu'nda son iki haftaya iddiasız giren iki takımın karşılaşmasında Kılıçaslan Yıldızspor'u 2-1 yenen Esen Makina Belsinspor haftayı 3 puan ile kapattı.

Stat Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Muhammed Boylu xxx, Harun Soyeşik xxx, Ali Kaçan xxx

E.M. Belsinspor U-17: Burhan Gazi Şahin xx, Muhammet Yenidoğan xx, Volkan Bedel xx, Eren Ayyıldız xx, Tarık Güneş xx, Okan Öcal xx, Safa Murat Aslan xx, Hasan H. Güllü xx, Muhettin Talha Şahin xx, Efe Karabulut xx, Enes Yıldırım xxx

Kılıçaslan Yıldız U-17: Ahmet Çelik xx, Arda Biçer x, Kurtuluş Şaştım x, Yusuf Yalçın xx, Semih Kurt xx, Caner Segen xx, Yusuf Şahin x, Emre Akkoyun x, Arif Tabaktaş xx, Selahattin Yanar x, Safa Zorlu x

Goller: Enes Yıldırım Dk. 22 ve 64 (E.M.Belsinspor), Caner Segen Dk. 75 (Kılıçaslan Yıldız) - KAYSERİ

Gazi Şahin, Kayseri, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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