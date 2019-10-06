Haberler » Spor » Haber

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu'nda Anadolu Yıldızları ile OSB Atletikspor 1-1 berabere kalırken, OSB Atletikspor adını Play-Off'a yazdırdı.

06.10.2019 21:25Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu
Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu'nda Anadolu Yıldızları ile OSB Atletikspor 1-1 berabere kalırken, OSB Atletikspor adını Play-Off'a yazdırdı. Anadolu Yıldızları ise umutlarını son haftaya bıraktı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Kemal Deliktaş xxx, Kadir Çelikbaş xxx, İbrahim Özlü xxx

Anadolu Yıldızları U-17: Talha Gürsoy xx, Mert Can Kılıç xx, Tahir Koç xx, Muhammet Kaya xx (Dk. 65 Furkan Kılıç x), Tefik Sarıkaya xx, Muhammed Emre Şahin xx, Eray Yazılıtaş xx, Mesut Göçe xx, Korhan Hamurcu xxx, İsmail Arslantaş xx, Ufuk Tatlımısır xx

OSB Atletikspor U-17: Adem Özdemir xx, Yiğit Başaran Hava xx (Dk. 36 Utku İridağ xx), Emre Karakaya xx (Dk.27 Abdullah Arpaç x), Adem Aksoy xx, İlhan Sefa Köroğlu xx, Ali Çakıcı xx (Dk. 61 Nedim Alibaşoğlu xx), Furkan Batar xxx, İsa Bıçak xx (Dk. Yusuf Aydoslu xx), Abdullah Mortaş xxx, Çağrı Doğan xxx, Emir Kersanlı xx (Dk. 24 Eren Akçakoyun x)

Goller: Korhan Hamurcu Dk. 17 (Anadolu Yıldızları), Abdullah Mortaş Dk. 68 (OSB Atletikspor) - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, OSB, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:26 Şenol Güneş: Avcı şu an bunalımda
00:07 Trabzonspor teknik direktörü ünal karaman'ın açıklamaları
00:04 Serdal adalı'dan başkan adaylığı açıklaması!
00:03 Fikret orman: dorukhan, devreyi kapattı gibi gözüküyor
00:02 Barcelona, Sevilla'yı farklı yendi
23:56 Ünal Karaman: Geçen hafta helallik istemiştik...
23:56 Nihat Özdemir: Bizim için şu an en önemli karşılaşma, Arnavutluk maçı