Kayseri
U-17 Play-Off Grubu'nda iddiasını kaybeden iki takımın mücadelesinde Kayseri Atletikspor, 18. dakikada Mustafa Yeşil'in attığı gol ile Yolspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık 1Nolu
Hakemler: Oğuzhan Çadır xx, Özgür Gök xx, Furkan Uçar xx
Saha Komiseri: Zehni Nergiz
Kayseri Atletikspor U-17: Selçukhan Çadır xx, Semih Albay xx, Adem Aksoy xx, Emre Şimşek
xx, Yasin Bilir xx, Çetin Güney
xx, Yusuf Emre
xx, Mustafa Yeşil xxx, Ömer Yıldız
xx, Mecit Kayabaşı
xx, Eray Lafçı xx
Kayseri Yolspor U-17: Ali Aksoy
xx, Murat Akbulut xx, Tolgahan Arık x, Kaan
Sağnak x, Emirhan Çalış xx, Hamit Doğan xx, Birhat Yağbasan
x, İsmail Yıldırım
xx, Mustafa Saylağ xx, Samet Uçar xx, Furkan Şahin xx
Gol: Dk.18 Mustafa Yeşil (Atletik)
Kırmızı Kart: Dk.74 Hamit Doğan (Yolspor) - KAYSERİ
Spor
Kaynak: İHA