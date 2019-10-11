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Kayseri U-18 Basketbol Ligi

Kayseri U-18 Erkekler Basketbol Ligi'nde Melikgazi Belediyespor ile Hasketbol Gençlikspor karşı karşıya geldi.

11.10.2019 13:53Kayseri U-18 Basketbol Ligi
Kayseri U-18 Erkekler Basketbol Ligi'nde Melikgazi Belediyespor ile Hasketbol Gençlikspor karşı karşıya geldi. Maçın tamamını üstün oynayan Melikgazi Belediyespor, rakibi Hasketbol Gençlikspor'u 69-30 mağlup etti.

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Muhammed Turp, Kemal Vural

Hasketbol Gençlik: Emre Safa Albayrak *, Kaan Erdinç *, Osman Çağatay Çağlar *, Alpay Nacar *, Batuhan Karaman *

Melikgazi Belediyespor: Ensar Aslanboğa ***, Ömer Erdinç ***, Umut Albayrak ***, Utku Kaynar ***, Ali Emre Öztürk ***

Periyotlar:

1. Periyot: 29-1 (Melikgazi lehine)

2. Periyot: 40-8 (Melikgazi lehine)

3. Periyot: 53-22 (Melikgazi lehine)

4. Periyot: 69-30 (Melikgazi lehine) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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