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Kayseri U-18 Basketbol Ligi

Kayseri U-18 Erkekler Basketbol Ligi'nde Volkan Aksoy Spor Kulübü ile karşılaşan Talas Bahçelievler parkeden mutlu ayrıldı.

11.10.2019 13:58Kayseri U-18 Basketbol Ligi
Kayseri U-18 Erkekler Basketbol Ligi'nde Volkan Aksoy Spor Kulübü ile karşılaşan Talas Bahçelievler parkeden mutlu ayrıldı. Sarı-Lacivertli takım rakibini 71-49 ile geçti.

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ferhat Barut, Mustafa Kahraman

Volkan Aksoy Spor Kulübü: Taha Sercan Gür *, Kaan Başbuğ *, Bezir Kraahmetoğlu *, Emre Beşdal *, Kemal Ege Öztürk *

Talas Bahçelievler: Şükrühan Beşdok ***, Umut Tütüncü ***, Deniz Beşdok ***, Yiğitcan Karaaslan ***, Bekir Saka ***

Periyotlar:

1. Periyot: 10-16 (Talas lehine)

2. Periyot: 19-39 (Talas lehine)

3. Periyot: 35-52 (Talas lehine)

4. Periyot: 49-71 (Talas lehine) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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