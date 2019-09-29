Kayseri U17 Ligi

Kayseri
U-17 Ligi maçında Trabzon
3861 attığı 2 golle 3 puanı aldı.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Fulya Fırat, Mehmet Soner Yüce, Sedat Sabuncu
Trabzon 3861: Öner Faruk, Zafer Can Dişli, İsa Kadir Kaya, Gökdeniz Erdem, Emre Gürbüz, Ali Oğuz Türkyılmaz, Mehmet Demir, Berat Toprak, Avni, Servet Daşlı, Batuhan Turan
Belsinspor: Burhan Gazi Şahin, Muhammed Yenidoğan, Volkan Bedel, Eren Ayyıldız, Yusuf Önder, Okan Öcal, Murat Aslan, Furkan Mortaş, Talha Şahin, Efe Karabulut (Dk.45 Enes Yıldırım) Ahmet Şekercan
Goller: Berat Toprak Dk.12, Batuhan Turan Dk.50 (Trabzon 3861) Enes Yıldırım Dk.72 (Belsinspor) - KAYSERİ