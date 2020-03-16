KAYSERİ Umreden dönenler, Konya'da yer kalmadığı için Kayseri'ye gönderildi-3
KAYSERİ Umreden dönenler, Konya'da yer kalmadığı için Kayseri'ye gönderildi-3.
16.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:31
KAYSERİ Umreden dönenler, Konya 'da yer kalmadığı için Kayseri 'ye gönderildi-3
Kaynak: DHA
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