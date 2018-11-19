Kayseri Umreye Gidebilmek İçin 3 Yıl Boyunca Eline Geçen 1 TL'leri Biriktirdi

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:06



19 Kasım 2018 Pazartesi 17:06

Kayseri'de Umre'ye gitmek için 3 yıl boyunca eline geçen 1 TL'leri biriktiren ev hanımı Raziye Tahmaz'ın hayali gerçek oldu. 1500 TL biriktiren Tahmaz'a ailesi, firma yetkilileri ve bazı hayırseverler de destek vererek, umre parası tamamladı.Kayseri'de Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları'nda yaşayan ev hanımı 55 yaşındaki Raziye Tahmaz, umreye gidebilmek için para biriktirmeye başladı. Tahmaz, 3 yıl boyunca mutfak masraflarından artan 1 TL'leri bir kovada biriktirdi. Kuran Kursu'ndaki hocasına durumu anlatınca, hocası da Tahmaz'ın umre hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti ve bir Hac Umre işi yapan firmanın yetkilileri ile görüştürdü. Kovadaki 1 TL'lik paralar masaya döküldü ve sayıldı. Yapılan sayımda yaklaşık 1500 TL'nin olduğu belirlendi. 2 çocuk annesi Raziye Tahmaz'ın 3 yıl boyunca kendi imkanları ile umreye gidebilmek için yaptığı bu girişim herkesi duygulandırırken, olayı duyan çocukları ve bir hayırsever de harekete geçti. Umre parası tamamlanan Tahmaz, yarı yıl tatilinde 21 gün umreye gidecek ve hayalini gerçekleştirecek.Hayalini gerçekleştireceği için mutlu olduğunu dile getiren Tahmaz, 'Kuran Kursu hocamda bana umreye gideceğini söyleyince, bende bu yıl olmasını istedim. Durumu anlattım ve bu da vesile oldu. Kendime bu parayı biriktirmeye başlayınca söz verdim ve Allah kısmet etti. Hep 1 lira biriktirdim, başka para kovaya atmadım.ö dedi.Ashap Turizm Şirket Müdürü Mehmet Sarı da, Raziye Tahmaz'ın umre parasını vermek için kocayı uzattığını görünce şaşırdıklarını ifade ederek, 'Ablamız umre ücreti olarak bir kova bozuk para getirdi ve bize verdi. Önce biraz şaşırdık. Kendisine durumu sorunca o da eline geçtikte 1 TL'leri biriktirdiğini ifade etti. Biz de kendisine her türlü kolaylığı sağlayacağımızı söyledik. Çünkü gerçekten duygulandıran bir durum. Bu param yok, gidemiyorum diyenlere de örnek olacaktır. İnşallah Allah hayırla gidip gelmeyi nasip ederö şeklinde konuştu.