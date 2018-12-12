Kayseri Üniversitesi'nde (Kayü) Basım Sanayi Konulu Panel Düzenlendi

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:31



12 Aralık 2018 Çarşamba 17:31

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkcıoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından "Basım Sanayi Kayseri Üniversitesi'nde Buluşuyor" konulu panel düzenlendi.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Mustafa Çıkrıkcıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Benli, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.Firmaların da stantlar açtığı panelin açılışında konuşan Rektör Karamustafa, göreve geldiği günden bu yana misyon olarak üstlendikleri okul-sanayi işbirliğinin ilk meyvelerini bu toplantı ile görülmekte olduğunu söyledi.Rektör Karamustafa, "Biz Kayseri Üniversitesi olarak, Erciyes Üniversitesi gibi ülkemizin en köklü üniversitelerinin birinin bünyesinden, araştırma üniversitesinin bünyesinden çıkarak, yeni bir formatta, yeni bir yapıda, bölgemizin ve ülkemizin dinamiklerine katkı sağlayacak şekilde, daha ziyade uygulama odaklı bir üniversiteyiz." diye konuştu.Matbaacılık, basım sektörünün, iş dünyasında her alanda yer aldığını belirten Rektör Karamustafa, sözlerini şöyle sürdürdü:"Matbaacılık, basım sektörü, sadece iş dünyasının değil, okullarda, eğitim kurumlarında ve birçok alanda bizim içimizde, hayatımızın bir parçasıdır. Bu sektörün gelişmesi kesinlikle teknoloji ile bağlantılıdır. Teknolojik gelişmeleri takip edemezseniz, teknolojideki bu sektörle ilişkili gelişmelerden haberdar değilseniz, bu sektörü destekleyecek teknolojik gelişimlere sahip değilseniz, elbette ki, bu sektörün gelişmesi de kısıtlı olacaktır. O yüzden bir ülkenin ileriye gitmesinde, yazılı kültürünün gelişmesinde, işletmelerin rekabet gücünün oluşmasında, matbaacılık sektörünün, basım sektörünün katkısı, rolü, liderliği hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir."