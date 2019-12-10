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Kayseri Üniversitesi'nin yer seçim komisyonu Ankara'da toplandı

Kayseri Üniversitesi'nin kampüs alanının belirlenmesi için Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda toplantı yapıldı.

10.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:36Kayseri Üniversitesi'nin yer seçim komisyonu Ankara'da toplandı
Üniversitesi'nin kampüs alanının belirlenmesi için 'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda toplantı yapıldı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile Gençlik ve Bakan Yardımcısı Selim Baydaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Kayseri Üniversitesi için belirlenen alternatif araziler masaya yatırıldı.
Kayseri Üniversitesi'nin geleceği için büyük önem taşıyan toplantıda, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları değerlendirmelerde bulundu.
Kayseri Üniversitesi kampüsü için belirlenen arazi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından en yakın zamanda açıklanacak.

Kayseri, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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