Kayseri Uyuşturucu Operasyonu

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:47



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:47

KAYSERİ'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 5 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırak serbest bırakıldı, 22 yaşındaki M.Ö. 'nün ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturması sürüyor. - Kayseri